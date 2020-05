Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkub Tallinna linnavolikogust: kahe tooli täitmisel sisu kannatab

"Kaks aastat tegin tööd nii riigikogus kui ka Tallinna linnavolikogus ning see oli piisav aeg mõistmaks, et kuigi seadus lubab poliitiliselt täita kahte tooli, siiski sisu kannatab," sõnab ta Delfile.

Juba aasta eest peatas ta oma volitused volikogus, et saaks ennekõike keskenduda parlamendi teemadele, fookuses kultuurikomisjoni tegemised. "Nüüdseks sain aru, et riigikogu töö vajab veelgi rohkem panustamist, see aga tähendab linnavolikogu tööst loobumist."

Ladõnskaja-Kubits lisab, et leiab ka, et kuna munitsipaalteemad pole eriti tema valdkond, siis ta kohalikel valimistel ei kandideeri. "Ning kuna ma ei kandideeri, siis selle otsusega annan ruumi neile, kes juba praegu ehk hakkavad tasapisi valmistuma KOV valimisteks. Kuigi otsus ise oli erakonnas juba mõnda aega teada."

Ta kinnitab, et jätkab riigikogus kindlast ka oma senises fraktsioonis ehk Isamaa juures.

Ladõnskaja-Kubitsa asendusliige linnavolikogus on isamaalane Olle Koop.