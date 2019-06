Viktoria Ladõnskaja-Kubits eilsest hääletusest: mina Mart Helmet ei usalda. Põhjuseid on terve loetelu

Ladõnskaja-Kubits märkis Defile, et tegelikult polnud tema meelest eile kõige parem päev selleks, et anda üle umbusalduse tekst. "Põhjus on ilmne: eile me leinasime ootamatult lahkunud kolleegi (Mart Nutt - toim). Umbusalduse tekstist oli juttu paar nädalat ja kui sellega polnud nii kiire eelmisel nädalal, ju siis võinuks Reformierakond veel mõne päeva oodata. Olnuks auväärsem," torkas ta Kaja Kallase ja tema juhitava partei aadressil.

"Aga kui see tekst on juba saalis. Ja sinu kui saadiku käest küsitakse sisuliselt vaid üht asja: kas sa usaldad? Minu siiras vastus oli - ei," nentis ta. "Põhjuseid on terve loetelu. Ja eelkõige puudutab see erinevate ühiskonnagruppide halvustamist. Saan väga hästi aru, et pinged on suured, ehk isegi suuremad kui kunagi varem Eesti poliitikas. Kuid nagu ka kirjutasin varem: sõna on tegu."

Ladõnskaja-Kubits tõi ka välja, et juhtumi hiljutisest minevikust, mis šokeeris isegi kogenud poliitikuid. Õiguskantsler palus võtta saadikupuutumatuse altkäemaksu vahendamises süüdistatavalt keskerakondlaselt Kalev Kallolt, aga too palus kaaslastel teda kohtupidamise eest kaitsta. "Ning erakond, kelle juht on siseminister, pakkus peaministrierakonnale katet. See on väga mõtlemapanev olukord," märkis Ladõnskaja-Kubits.

Ekrelased kritiseerivad Ladõnskaja-Kubitsat sotsiaalmeedias ning Uutes Uudistes. Näiteks Jaak Madison kirjutas Facebookis, et tegu pole usaldusväärse sõbraga ja võib-olla oleks parem olla Raimond Kaljulaidi pinginaaber.