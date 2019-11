Vikerraadio uus juht Janek Luts: suuri ümberkorraldusi pole vaja. Tuleb lihtsalt olemasolevale särtsu ja sära juurde lisada

Mis on teie jaoks need asjad, mis mitte mingil juhul ei tohiks Vikerraadio eetrist ära kaduda?

Sõna ja informatsioon. Vikerraadio jääb kindlasti uudiste- ja sõnakeskseks. Need on kaks asja, mis ei saa olla Vikerraadios kuidagi järelantud ja need peavad jääma, sest Vikerraadio on ikkagi infokanal.

Kuidas te Vikerraadio auditooriumi hindate - kas praegune on n-ö piisav või tuleks kuulajate arvu kasvatada?

Eks ta on praegu suhteliselt suur, umbes 300 000 kuulajat ja Eestis on veel 30 raadiojaama... Eks ta ikka võiks suurem olla (naerab- toim), aga ma ei oska öelda, mis see ideaal võiks olla. Kas see, et kõik inimesed kuulavad ainult Vikerraadiot või see, et jääb ruumi ka teistele raadijaamadele.

Tänane tulemus on igati korrektne. Teistest nii palju teistmoodi teha on meil aastatega õnnestunud. Ei ole Vikerraadio muutunud muusikakeskseks, vaid jäänud ikka uudiste- ja informatsioonikeskseks ning jäänud kindlasti selleks kanaliks, kust inimene saab usaldusväärset ja toimetatud informatsiooni.

Kes on Vikerraadio publik?

Pigem keskealine.

Kas noorte osakaal publikust tekitab muret ning on teil mõni plaan, kuidas neid rohkem kaasata?

Ma arvan, et iga formaat on teatud vanuse jaoks sobiv. Eks me kõik ole noored olnud ja uljad ning arvanud, et me oleme kõige targemad ja teiste tarkust-kogemusi pole vaja kuulata. Meie jääme sõna- ja informatsioonikeskseks ning seda nüüd pakendada või kuidagi teistmoodi teha niimoodi, et see oleks noortele suunatud, seda kindlasti ei plaani. Eks aeg teeb siin oma töö.