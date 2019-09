Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peegi vahetab välja Janek Luts

Peek edastas Delfile, et lahkub, kuna soovib keskenduda loomingulisele tööle kultuuri- ja meediavaldkonnas. Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose märgib, et Ingrid Peek avaldas soovi lahkumiseks juba suve algul, kuid nõustus jätkama uue peatoimetaja leidmiseni.

"Rahvusringhäälingus töötamine on olnud privileeg ning Vikerraadio peatoimetajaks olemine suur au," lisas Peek

"Nii rahvusringhääling kui ka Vikerraadio kuulajad saavad Ingridi tehtuga rahule jääda. Eetrisse on tulnud uusi teemasid ja saateid, Vikerraadio on muutunud sotsiaalmeedias ja mujal nähtavamaks, kuulatavus on tõusnud ligi kümme protsenti. Täname Ingridit pühendunud töö eest Vikerraadio juhtimisel," ütles ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus.

"Usume, et Janek Luts suudab olla sama edukas ning tänu oma pikale ajakirjandus- ja raadiojuhi kogemusele lisada veelgi hoogu Eesti kõige olulisema raadiojaama tegevusse," lisas Erik Roose.

Õiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuhina töötav Janek Luts alustas raadiotööd 1993. aastal Tartu Raadios. Aastatel 2003-2011 oli ta Kuku Raadio peatoimetaja, seejärel Eesti Ekspressi peatoimetaja. Eesti Rahvusringhäälingus on Janek Luts tegelenud arendusjuhina venekeelse telekanali ETV+ ettevalmistamisel, kaastööd on ta teinud ETVs ja Raadio 2s.