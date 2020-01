"Vikerhommiku" otse-eeter alustab nüüdsest pool tundi hiljem

Juba kaks kuud Vikerraadio peatoimetaja ametit pidanud Janek Luts kinnitas Delfile, et tõepoolest on hommikuprogrammi otse-eeter edasi lükatud, kuid selle põhjuseid ja täpsemaid asjaolusi on ta valmis täpsustama uuel nädalal, kui on naasnud puhkuselt.

"Vikerraadio hommikuprogramm alustab päeva ka sel aastal poole kuuest. Saatepäeva alustuseks kõlab hümn ja hommikuprogrammi esimese pooltunni jooksul on eetris teated, naljaminutid ja muusika. Hommikuprogrammi saatejuhid alustavad jaanuaris otsesaadet varasema poole kuue asemel kella kuuest," ütles Luts.

Delfiga suhelnud anonüümne "Vikerhommiku" kuulaja teatas, et teda häirib, et raadiojaam ei sellest nädalast tehtud muudatusest teada andnud.

"Miks seda nii vaikselt tehti.. Aastakümneid algas hommik neil kell 5.30 hümniga. Pärast seda hakkas saatejuht kuulajaga suhtlema, luges ette ilmateate ning saime teada, kui öö jooksul midagi suurt juhtunud oli," muretses ta.

Novembris Delfile antud intervjuus ütles Luts, et peatoimetajana lubab ta olemasolevatele saadetele - ennekõike just hommikuprogrammile - särtsu ja sära juurde lisada.

"Hommikuprogrammiga tegeleme kõige aktiivsemalt. See koosseis, kes on see sügis teinud, on väga tublid olnud, aga peame nende õige rütmi ja lõpliku näo välja kujundama," ütles ta novembris, kui oli kõigest nädal aega ametis olnud.

"Vikerhommikut" teevad Kadri Põlendik ja Rain Kooli, Romi Hasa ja Sten Teppan, Märt Treier, Meelis Süld, Anu Välba ning Kerttu Kaldoja. Saate toimetaja on Anu Merila.