Viirusetestide analüüsimise võimekus suureneb: terviseamet pole enam ainus, kes seda suudab

Kliinikumis tehakse korraga 24 analüüsi ning ette on nähtud, et vajadusel tehakse neid kaks või enam korda päevas, ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabori direktori Anu Tamm. Sellekohase võimekuse loomine tähendas kliinikumile õigete diagnostikumide sisseostmist. Kuna tegemist on uue viirusega, ei olnud neid esialgu turul ning ka nõudlus oli suur. Nüüd on nii aparatuur kui ka oskusteave kliinikumis olemas. „Analüüside tegemise võimekuse laiendamine oleneb sellest, kui kiiresti saab kliinikum kätte Euroopast tellitud diagnostikumid,” sõnas Tamm. „Eesti tarnijad on lubanud teha vahelao ning loodame, et tarneprobleeme ei teki.”

Regionaalhaigla laboris, kus teste analüüsitakse alates eilsest, käib uurimine kolm korda päevas. Hommikul kella 8-ks saabunud proovimaterjalide vastused väljastatakse orienteeruvalt kell 12. Kella 12-ks saabunud proovimaterjalide vastused väljastatakse kell 16 ja enne kella 14.30 saabunud proovimaterjalide vastused järgmise päeva hommikul kell 8. „Vajadusel saame testide arvu võimekust suurendada,” ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu, „aga selle eelduseks on, et oleme vähendanud muu plaanilist ravitööd. Kompetentsid on meil laboris olemas.”

Pärnu haiglas on võimekus COVID-19 viiruse testimiseks alates homsest. Tööjuhend on koostatud, personal on välja õpetatud. „Oleme võimelised teostama 50 proovi päevas,” andis teada Sihtastuse Pärnu Haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets.

Ennast saab testida ka raha eest