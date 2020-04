Viiruse leviku hindamiseks hakatakse testima juhuslikke inimesi

Tartu ülikooli professor Ruth Kalda ütles, et juhuvalimi alusel testimine annaks teavet selle kohta, milline on koroonaviiruse levimus elanikkonna hulgas. Praegu on andmed vaid nende kohta, keda on testitud.

"Me hindame siis seda, et kui palju nendest, kellel on teatud viirushaiguse sümptomid, on tegelikult COVID-19 haiged, ja teisalt, et kas nende hulgas, kellel ei ole mingisuguseid haigustunnuseid – kas on ka võimalik, et nende hulgas on olemas siiski selle viiruse kandjaid," selgitas Kalda.

Levimusuuringut tahetakse teha kolm kuud ja valitsuse erikomisjoni huvi on saada pilt viiruse levikust igal nädalal. Võimalus jälgida haiguse levikut ja kulgemist ajas aitab planeerida meditsiinilisi ressursse või arutada haiguse vaibudes, kuidas eriolukorda lõpetada.

Inimesed, keda testima hakatakse, valitakse välja juhuvalimi abil.

Uuringus osalemine on vabatahtlik ja praeguste plaanide järgi eelneb testimisele küsitlus haigustunnuste esinemise kohta. Haigussümptomiga inimene saadetakse olemasolevasse drive-in keskusesse.