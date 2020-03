Viirus nõuab oma: kogu Itaalia keeratakse lukku

Meetmed sisaldavad näiteks kõigi avalike kogunemiste keelamist ja kogu riigisise liikumise keelamist, kui tegu pole just tööks vajaliku liikumise või hädaolukorraga. Praegu on õige aeg kodus istuda, ütles Conte Itaalia riigitelevisioonis.

Liikumiskeeld puudutab 60 miljonit inimest Euroopa suuruselt neljandas majandusruumis. Uut korda analüüsides on ilmne, et keelatud on kõik üritused, kinod tuleb sulgeda, teatrid, jõusaalid, diskoteegid ja kõrtsid niisamuti. Ära jäävad ka pulmad ja matused. Kõik koolid ja ülikoolid on kinni vähemalt 3. aprillini, ehk veel umbes kuu aega, vahendab The Guardian.

Conte allkirjastab eeskirja veel täna, jõusse astub see teisipäeval.

Otsus on vajalik, et kaitsta Itaalia kõige haavatavamaud elanikke, vanureid ja kroonilisi haigeid.

Italy's PM Giuseppe Conte extends coronavirus measures, including ban on public gatherings, to entire country https://t.co/psjxmdKMoq — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 9, 2020