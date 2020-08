Viirus levib jälle: Rakvere haigla sulges külastajatele uksed

Patsientidele on lubatud pakkide toomine haigla registratuuri, teatas haigla ühismeedias.

Need peavad olema varustatud patsiendi- ning osakonna nimega. Lubatud on tuua isiklikke esemeid (hügieenitarbed, prillid, proteesid, sussid jne). Toiduainetest on lubatud tuua vaid külmkappi mittevajavaid pikema säilivusajaga sööke ja jooke.

Pakid toimetatakse patsientideni päeva jooksul.

Kui patsiendi külastamine on vältimatu, on see lubatud äärmisel vajadusel ühel lähisugulasel eelnevalt raviosakonnaga kooskõlastatult. Külastaja peab olema teadaolevalt terve ning mitte omama kokkupuutejuhtumeid Terviseameti kodulehel viidatud nakkusriski sündmustega.

Palume mõistvat suhtumist ning soovime head tervist teile kõigile!