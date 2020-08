Viirus levib jälle: Rakvere haigla sulges külastajatele uksed

Patsientidele on lubatud pakkide toomine haigla registratuuri, teatas haigla ühismeedias.

Need peavad olema varustatud patsiendi- ning osakonna nimega. Lubatud on tuua isiklikke esemeid (hügieenitarbed, prillid, proteesid, sussid jne). Toiduainetest on lubatud tuua vaid külmkappi mittevajavaid pikema säilivusajaga sööke ja jooke.

Pakid toimetatakse patsientideni päeva jooksul.

Kui patsiendi külastamine on vältimatu, on see lubatud äärmisel vajadusel ühel lähisugulasel eelnevalt raviosakonnaga kooskõlastatult. Külastaja peab olema teadaolevalt terve ning mitte omama kokkupuutejuhtumeid Terviseameti kodulehel viidatud nakkusriski sündmustega.

Palume mõistvat suhtumist ning soovime head tervist teile kõigile!

Eile teatas Kuressaare haigla, et alates tänasest on patsientide külastamine keelatud.

Kuressaare Haiglas kehtib haigete ja hooldekodu klientide külastuskeeld seoses koroonaviiruse COVID-19 epidemioloogilise olukorra muutusega Eestis.

Inimlikel põhjustel võib haiget külastada kokkuleppel raviosakonnaga, kui külastajal puuduvad kõrge nakkusriski tunnused, teatas haigla just nüüdsama ühismeedias. Kõrge nakkusriski tunnused on järgmised:

1. Patsiendi või tema leibkonna liikme COVID-19 haigega või kontaktsega kokkupuude viimase 14 päeva jooksul;

2. Patsiendil respiratoorsete haigustunniste esinemine ja palavik üle 37,5 C;

3. Patsiendi või tema leibkonna liikme viibimisel viimase 14 päeva jooksul kõrge nakkusriskiga välisriigis.

Juba varem on patsientide külastamise keelanud Tartu Ülikooli kliinikum. Eelmisel reedel kogunenud kliinikumi kriisijuhtimismeeskond tegi otsuse, et taastab osaliselt piirangud ning külastuskeelu. Otsus on vajalik, kuna kolmel kliinikumi töötajal tuvastati koroonaviirus.

Keegi töötajatest ei nakatunud töökohal. Sellest hoolimata suhtub kliinikum tekkinud olukorda väga tõsiselt ning suunas eneseisolatsiooni ligi 30 töötajat.

„Töötajate diagnoosi selgumisel jäid töölt kõrvale kõik töötajatega kontaktsed isikud. Haigestunud töötajatega kokku puutunud patsientide COVID-19 testid on seni olnud negatiivsed ehk patsiendid ei ole nakatunud,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe kohusetäitja Marek Seer. Ta lisab, et kliinikum rakendab kõiki meetmeid ja on kõrgendatud valvsuses, et takistada viiruse levikut haiglas. Haigeid töötajaid kliinikum tööle ei luba.

31. juulist kehtestab kliinikum ka külastuspiirangu ning patsientidega lähikontaktis olevad töötajad kannavad isikukaitsevahendeid, sealhulgas hambaravis.

Lisaks taastati kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna töö. „Tekkinud olukord Tartumaal on alarmeeriv, üheksa lisandunud nakatunut ööpäevas sarnaneb kevadisele olukorrale. Seetõttu tuleb kõikidel elanikel mõista enda rolli ja vastutust. Haigena tuleb püsida kodus,“ rõhutab Marek Seer.

Mittehaigena tuleb endiselt hoolikalt käsi pesta ja hoida distantsi. COVID-19 levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

Tallinna haiglad tänase seisuga külastuskeelde ei plaani Põhja-Eesti regionaalhaigla teatas, et haigla infektsioonikontrolli juhtrühm monitoorib jooksvalt Tartumaa ja üleriiklikku nakkusfooni ja kehtestab vajadusel külastuskeelu Põhja-Eesti regiooni nakkusfooni tõusmisel.



Ida-Tallinna keskhaigla pressiesindaja Inge Suder ütles, et hetkel pole külastuskeeldu plaanis kehtestada, aga nad hindavad olukorda iga päev uuesti. "Vastavalt sellele tegutseme," kinnitas ta.



Lääne-Tallinna keskhaiglat ei õnnestunud tabada.



Pärnu haiglas on külastuskeeld kehtinud pärast eriolukorda siiamaani ning kehtib edasi. Ida-Viru keskhaiglas kehtis külastuskeeld 1.augustini ning praegu lubatakse sinna üks külaline pooleks tunniks.

