Viinamarjakasvatusest äriplaanideni. Kagu-Eesti kogukond katsetab usinalt kõike uut

Mai lõpus korraldas Võru külje all asuva Lasva rahvamaja juhataja ja käsitööseltsi üks eestvedajaid Sirje Kuuseorg kolme–seitsmeaastastele lastele spordipäeva. Lustlikud mängud ja omavahelised jõukatsumised olid väikestele meeltmööda. Esmalt sporditi ja siis vaadati koos „Teofrastuse” etendust. Ent see käsitööseltsi algatatud ja rahvamaja korraldatud ettevõtmine on vaid üks paljudest, milles kohalikud entusiastlikult kaasa löövad.

Viimased kümmekond aastat on Lasva käsitööselts pakkunud vabahariduskoolitusi, olles Eesti vabaharidusliidu Võrumaa koostööpartner. „Proovime igasuguseid asju,” ütleb Kuuseorg. Ta lisab, et ära tuleb tabada õige nišš. Kuna Kuuseorul on palju tegemisi, on seltsis juba kaks aastat kehtinud kokkulepe, et iga liige võtab vedada mõne projekti, olgu see näiteks mõne ürituse või koolituse korraldamine. „Inimestel on väga erinevaid huvialasid. Kui püüda leida koolitusi, siis läheb pakutav päris kirjuks,” ütleb Kuuseorg. „Oleme saanud uut infot mittetavapärastest toiduainetest, neid koolitusi on olnud juba viis. Meid õpetati tegema makroone, sušit, kevadrulle, tammetõrukohvi ja erilisi suupisteid. Toitude valmistamisel ollakse väga altid kõike katsetama,” räägib ta. „Viimane kursus oli karjääri planeerimise oskustest „Eneseteadlikult tööturule”.”