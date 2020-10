Viimsi vallavanem Illar Lemetti liitus Reformierakonnaga

„Viimsi vallavanemana töötades olen saanud tuttavaks paljude Reformierakonna liikmete ja toetajatega. Võin kinnitada, et Reformierakond on tulevikku vaatav erakond, kes suudab väga edukalt kanda valitsemisvastutust nii omavalitsustes kui ka riigi tasandil,“ ütles Lemetti.

„Oleme Viimsis näidanud, et omavalitsust saab edukalt juhtida koostööd tehes, mitte vastandudes. Ka riigijuhtimise juurde tuleb tagasi tuua väärikus ja lugupidamine kõigi Eesti inimeste vastu,“ märkis Lemetti.

Lemetti lubas valla juhtimise kõrval anda oma panuse selle nimel, et Reformierakond oleks juhtiv jõud ka maaelu ja põllumajanduse valdkonnas.

“Illar Lemetti on riigiametnikuna olnud aus ja professionaalne ning on teinud oma tööd südametunnistusega. Neid väärtusi kandvad inimesed sobivad suurepäraselt Reformierakonda,” ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas. „Illar Lemetti on üks parimaid maaelu ja põllumajanduse valdkonna asjatundjaid Eestis, lisaks on tal suurepärane juhtimiskogemus. Seetõttu on Illari liitumine Reformierakonnaga väga hea uudis.“

Illar Lemetti sündis 1968. aastal Tartumaal Rannus. Ta lõpetas 1993. aastal Eesti Põllumajandusülikooli agronoomia eriala cum laude ja sai 1995. aastal põllumajandusteaduste magistrikraadi mullateaduse erialal.

Illar Lemetti on töötanud Põllumajandusameti peadirektorina (2010–2012), Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktorina (2005–2009), Põllumajandusuuringute Keskuse direktorina (2001–2004), Põllumajandusministeeriumi teaduse, koolituse ja nõuande büroo juhatajana (1999–2001), Eesti Põllumajandusülikooli õppejõu ja teadurina (1994–1999). Alates 2012. aastast töötas Lemetti maaeluministeeriumis põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri ning alates alates 2016. aastast kantsleri ametikohal.