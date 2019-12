Viimsi uue vallavanema leidmine hakkab venima

Neljapäeval väljastati 10. detsembri volikogu päevakord, milles pole uue vallavanema valimist ette nähtud. See tuli ebameeldiva üllatusena volikogusse kulluvale Ivo Rullile (VL Kogukondade Viimsi): "Nüüd on selgunud, et Reformierakonnal polegi Laine Randjärve asemel kedagi teist praegu Viimsi vallavanemaks pakkuda. See on märk Reformierakonna Viimsi piirkonna nö lühikesest pingist, aga ka sisemise üksmeele puudumisest."

Volikogu liige Märt Vooglaid (REF) sõnas, et kindlalt plaani juba 10. detsembril Randjärve asemik valida, pole kunagi olnud. Pealegi, praegu ei viibi volikogu esimees Taavi Kotka Eestis. Vooglaid avaldas lootust, et uus vallavanem saab valitud järgmisel korralisel volikogu koosolekul. See on jaanuaris.

Täna ei ole ka selge, kes see isik olla võiks. "Kindlasti on palju inimesi, kes seda kohta tahavad, aga ma arvan, et neid, kes seda väärivad, ei ole võib-olla nii palju," lausus Vooglaid.

Ent kas on ka kindlaid kandidaate, Vooglaid ei öelnud. „Need spekulatsioonid on teie mängumaa. Meil ei ole mõtet neid mänge tegema hakata. Ma võin öelda ükskõik, mis nime täna, aga see kõik on vale."