Viimsi ujulas teadvuseta vee alla vajunud 3-aastase tüdruku elu päästis vetelpäästja kiire tegutsemine

Lapse vanemad läksid sauna ja 3-aastane laps jäi vennaga. Õnnetus juhtus kõigest mõnekümne sekundi jooksul, mil laps vanema venna pilgu alt kadus. Veekeskuse videosalvestustelt on näha, kuidas vend küll kohe pärast õe kadumist teda otsima hakkab, kuid tulutult.

Sündmust kommenteerib Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhtivuurija Reimo Raivet: "Antud juhtumi osas ei alustanud politsei kriminaalmenetlust, sest läinud päevade jooksul kogutud info kontrollimisel sai selgeks, et tegu oli õnnetusega. Küll aga võib öelda, et õnneliku õnnetusega, sest laps oli vee all teadvusta minut aega kuni tähelepanelik veekeskuse külastaja abivajavat last märkas. Naine reageeris koheselt ja aitas lapse veest välja. Vetelpäästjad asusid teadvuseta last kohe elustama ja suutsid ta teadvusele tuua. Kiirabi viis lapse haiglasse ning tänaseks on ta kodus ja terve."

Selline õnnetus võib juhtuda igaühega. Juhtunus ei ole süüd ei lapsevanematel ega ka vanemal vennal. Me ei saa siin rääkida ei hooletusest ega ka ettevaatamatusest. Küll aga paneme kõigile lapsevanematele südamele, et nii väliveekogude ääres kui ka ujulates ei tohi väikelastelt hetkekski pilku pöörata.

Pereisa tänab omaltpoolt kõiki päästjaid ning politsei liitub nende tänusõnadega. Tunnustust väärivad nii naine, kes last esimesena märkas kui ka veekeskuse töötaja, kes lapse uuesti elule aitas.