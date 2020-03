Viimsi koolist puudus täna 181 õpilast.

"Koolist puudus 2. märtsil ‪2020 181‬ õpilast. 50 õpilast on hetkel veel reisidel, ennetavalt puudub 14, kodus karantiinis on 7 õpilast," kommenteeris puudujate arvu Viimsi kooli direktori asetäitja õppealal, Kristi Mänd. "Teised puudumiste põhjused: kodused põhjused, muu terviserike, võistlusel osalemine." Viimsi koolis on üle tuhande õpilase.

Miina Härma Gümnaasiumis, kus õpib 860 õpilast, puudus täna koroonaga seotult 3 õpilast. Tallinna 21. koolis, kus õpib 1400 õpilast, jäi täna koju kaks õpetajat ja 15 õppurit.

Õpetajad Männi sõnutsi koolivaheajal riskipiirkondades ei viibinud ning sel põhjusel töölt ei puudunud.

Kuna koolis viibib ka nõrgestatud immuunsüsteemiga õpilasi, rõhutab Mänd vajadust nende kaitsmiseks jätta teistel lastevanematel võimalusel reisil viibinud lapsed koju kuni 14 päevaks.

Tulemaks olukorraga efektiivselt toime, on Viimsi kooli õpetajatele saadetud juhised koostada iga tunni kohta põhjalik tunnikirjeldus ning jagada infot ja töölehti Stuudiumi õppekeskkonna kaudu. "Õpetajad töötavad selle nimel, et õpilased saavutaksid nõutavad õpitulemused ka kodus õppides," märkis Mänd Delfile.

Mänd nentis lisaks, et Viimsi Kool sai nii vallalt kui ka haridus- ja teadusministeeriumilt edastatud Terviseameti nõuanded seoses laste koju jäämise, ennetuse (eelkõige kätepesu) ja põhjalikuma koristamisega, mis on nii lapsevanematele, töötajatele kui ka koristusfirmale edastatud.

Teadmiseks

Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.