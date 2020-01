Viimsi Kooli lapsevanematel sai mõõt täis: aasta aega kestnud juhtimiskriis ohustab õppe kvaliteeti

Praeguseks 168 allkirja kogunud petitsioonis seisab, et koolis on juhtimiskriis, mis on kestnud peaaegu aasta aega ning viinud 20 õpetaja lahkumiseni.

"Koolijuht ei näe enda tegevuses vigu, ei ole valmis arutlema valupunktide üle ega tunnista, et kooli juhtimises saaks üldse midagi paremaks muuta," kirjutatakse petitsioonis direktor Aime Niidase aadressil.

Üks petitsioonile alla kirjutanud lapsevanematest täheldab, et kriisi Viimsi koolis on põhjustanud just koolijuht Aime Niidas ja paljud väga head õpetajad on seetõttu koolist lahkunud. "Õppetöö tase on muutunud asendajate või ebapädevate õpetajate tõttu liiga madalaks, et tagada lastele hea haridus," muretseb ta.

Teine kirjutab, et kuna nii palju õpetajaid on lahkunud, siis on õpilasi, kellel on poolaasta jooksul kolmas keemiaõpetaja, teine vene keele ja teine inglise keele õpetaja, kohe olevat lahkumas ka inimeseõpetuse õpetaja.

Üks Viimsi Kooli endine töötaja, kes soovib jääda anonüümseks, räägib, et kuna head õpetajad on koolist lahkunud, töötab praegu Viimsi Koolis ilma vastava kvalifikatsioonita umbes viiendik õpetajatest.

Direktor vallandas suvel, vahetult pärast põhikooli lõpuaktust kõik õppejuhid, kes olid seni vastutanud iga õppeastme eest eraldi. Seejärel palkas direktor terve kooli peale ühe õppejuhi ning lõi uue ametikoha "korraldusjuhi" nime all, kuid nüüdseks on nemadki ametist lahkunud. "Need, kes talle justkui sobisid, parem ja vasak käsi, on otsutanud ära minna," ütles endine töötaja.

Ta lisas, et eravestlustes on lahkunud öelnud, et koormus oli liiga suur ja direktor valetas neile. Kui enne oli ühe õppeastme õppejuhil vastutus 20 õpetaja ja 300 õpilase ees, siis nüüdsest on õppejuhi hallata ligi 100 õpetajat ja 1000 õpilast, ütles ta.