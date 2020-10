Viimsi kooli 8. klasside õpilased saadeti ennetavalt distantsõppele

Viimsi vald andis täna teada, et Viimsi kooli 8. klassid on alates tänasest järgneva kahe nädala jooksul distantsõppel. Kokku on Viimsi koolis üheksa 8. klassi, kus õpib 151 õpilast.

Valla teatel on distantsõppele jäämine ennetav meede, sest ühe 8. klassi õpilase peres tuvastati koroonaviirus ja õpilasel ilmnesid haigustunnused. Viimati viibis ta koolis eelmisel reedel ja epidemioloogide sõnul ei pruukinud siis nakkusohtlik olla.

Lapsega kokku puutunud õpetajad jätkavad tavapärast tööd, kuid kannavad maske või visiire ja jälgivad oma tervist.

Terviseameti suuniste kohaselt ei ole distantsõppel olevatele õpilastele piiranguid osalemiseks huvitegevuses, kuna neil ei ole kohustust eneseisolatsiooni jääda.

