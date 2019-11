Viimsi haridusega tegelev abivallavanem astub tagasi

Valla avalike suhete juht Rain Resmeldt Uusen märkis, et ei tea, miks Aher tagasi soovis astuda. Usutavasti on põhjuseks viimaseil päevil Viimsi haridusvaldkonnna ümber lahvatanud kibe skandaal.

Viimsi vallavalitsus ütles teisipäeval erakorraliselt üles Haabneeme kooli juhi Sirje Toomla töölepingu. Kahtlus oli, et üks algklasside õpetaja kasutas õpilase suhtes korduvalt füüsilist vägivalda. Viimsi vallavalitsus otsustas 20. novembri õhtul Haabneeme koolis toimunud koosoleku järel siiski jätkata koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga.

Viimsi valla abivallavanem Georg Aher on esitanud oma tagasiastumispalve alates homsest, 23. novembrist. Vald veel ei tea, kes võtab Aheri tööülesanded üle. Avalike suhe juhi väitel arutatakse seda esmaspäeval, kui vallavalitsus on taas tööl.

Ei Georg Aher ega Viimsi vallavanem Laine Randjärv võtnud telefoni vastu.

Delfile teadaolevalt postitas Lauri Hussar Viimsi kodanike Facebooki gruppi arutelu, kus mainis muu seas, et talle jääb segaseks, miks vallavanem jätkuvalt vassib ja tekitab segadust. Nimelt ütles Randjärv eile keskpäeval Kuku raadios, et koolil on tegemata asju ning vallal polnud piisavat informatsiooni adekvaatsete otsusta langetamiseks. Ometi leidsid lapsevanemad ühisel koosolekul, et kool käitus õigesti.

Aher alustas Viimsis abivallavanemana tööd 26. märtsist 2019 ning vastutas vallavalitsuses alus-, üld- ja huvihariduse valdkonna eestvedamise eest.