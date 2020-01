Viimasel hetkel Pääsküla rabast leitud Cärolini jalad amputeeriti

Õhtuleht avaldas täna pika intervjuu Cärolini vanematega. Sealt nähtub, et arstidel ei jäänud muud üle, kui noore naise jalad amputeerida.

"Kuna varem või hiljem tuleks see niikuinii avalikuks, siis ütleme selle täna ära – ulatuslike külmakahjustuste tõttu on arstid pidanud amputeerima tema jalad ja parema käe sõrmed," ütleb Cärolini ema Õhtulehele.

"Vasaku käe sõrmed on veel operatsiooni ootel. Paljud komplikatsioonid võivad avalduda alles hiljem ja kahjustuste ulatus ei ole veel lõplikult selge.

Ööpäevade kaupa kõige pimedamal ajal külmas ja märjas olemine mõjus talle väga rängalt. See, et ta talvel metsas ellu jäi on ime, kuid sellel on oma hind.

Praegu loodame arstide peale, kes annavad kindlasti oma parima, et Cärolin saaks peagi koju oma lähedaste juurde, kes teda väga armastavad. Käime teda iga päev haiglas vaatamas."