Viimased 6 juhtu moodustasid 60% tehtud proovidest

Arvestades valitsuse sõnumites kõlanud arve, et riigis on ööpäevas võimekus teha mitusada proovi, siis ei tundu see teps mitte loogilisena. Viimati on jäänud arusaam, et riigil on kuus aparaati, millega koroonaviirust tuvastada, ja igaühega neist saab analüüsida päevas 60 proovi.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp selgitas Delfile, et proove võeti tegelikult päeva jooksul palju rohkem, aga need kõik on hetkel analüüsimisel.

Nimelt kommunikeerib terviseamet nakatanute numbreid nüüd kaks korda päevas - lõunal kell 12 toimuval pressikonverentsil ja õhtul kell 18.30 pressiteate vahendusel. Selgub, et õhtuse teatega saadetakse üksnes terviseameti aparaadis tehtud analüüsi tulemused.

Kiirabid, kes on peamised proovivõtjad, viivad oma proovid aga Synlabi. Seal kogutakse kogu Eesti proovid kokku ja siis need lähevad analüüsimisele. "Nendest tulemustest teavitatakse terviseametit homme hommikul," selgitas Kingsepp.

Kuidas on ühe aparaadi testivõimekus langenud 30-lt 10-le ja seda ajal, mil inimesed kurdavad, et nad on laborijärjekorras, jääb esialgu selgusetuks.

