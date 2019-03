Viilma avalik vabandus pearabi Kotile: mul on häbi, et teie armsas ja turvalises kodus midagi sellist juhtus

Avaldame peapiiskopi kirja täies mahus:

"Austatud pearabi Shmuel Kot!

Lugesin äsja, et teile ja teie perele sooritati verbaalne rünnak, mis sisaldas juudivastaseid fašistlikke väljendeid ja roppusi. Ma väga sooviksin, et see ei ole tõsi, mida lugesin. Kuna seda vahendas oma Facebooki lehel inimene, kes kirjutas, et teie ise seda temale rääkisite, siis on mul põhjust karta, et see sündmus siiski aset leidis.

Inimesena, eestlasena ja Eesti luterlaste peapiiskopina avaldan juhtunu pärast siirast kahetsust ja tunnen häbi, et Eestis, mida ka juudi rahva ja usu esindajad on pidanud oma turvaliseks ja armsaks koduks, midagi sellist on juhtunud. Ei ole mingit vahet, kus sellised asjad juhtuvad, Eestis või välismaal – igal pool on tegemist käitumise ja suhtumisega, mida tuleb karmilt hukka mõista ning loota, et nii avalikkus kui ka vastavad ametkonnad julgelt reageerivad.