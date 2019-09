Viiendik päästeameti töötajatest on pensioniealised, noori aga madal palk ei meelita

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi selgitas, et päästja keskmine palk on praegu 1110 eurot, Eesti keskmine on aga 1445 eurot. “Praegu jääme üle 300 euroga keskmisest palgast maha. Kui vaadata aastani 2023, kus rahandusministeerium prognoosib keskmiseks palgaks ligi 1700 eurot, käriseks vahe 600 euroni,” rääkis ta.

Juba praegu näeb päästeamet Suurkivi sõnutsi vaeva, et töötajaid leida. “Kui päästjad palka juurde ei saa, siis milline noor mees või naine harib ennast, et tulla sellise palgaga eluohtlikku tööd tegema?” küsis Suurkivi. Ta lisas, et päästeamet ei kavatse töötajaid koondada või komandosid kokku tõmmata. Ometi langeb päästetöö kvaliteet, kuna inimesi lihtsalt pole praeguse palga eest tööle võtta. “Olen päris mures,” märkis ta.

Praegu on viiendik päästetöötajatest pensionieas või kohe sinna jõudmas. Seega võib oluline osa töötajatest varsti ametist lahkuda. “Me ei ole veel lootust palgatõusu osas kaotanud,” jäi Suurkivi optimistlikuks. Ta leidis, et ka mõõdukas palgatõus aitaks, sest annaks töötajatele lootust ja perspektiivi, mis meelitaks noori ametisse juurde.

Päästetöötajate palgatõusuks kuluks Suurkivi väitel 15,6 miljonit eurot.