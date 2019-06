Vigastatud loomi aitavad ööpäevaringselt vabatahtlike organisatsioonid, riigi käed jäävad lühikeseks

Eesti metsloomaühingu juhatuse liige ja vabatahtlik Virge Võsujalg märkis, et ametnikel läks väga kaua aega, kuni nad lõpuks reageerisid. “Eile nõks enne üht päeval siis hakkasid liigutama. Seda ka pärast minu kirjeldust, et ema-nahkhiir on juba koomas, titt veel tissi otsas,” selgitas Võsujalg.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko selgitas, et kuigi keskkonnainfo telefon 1313 töötab ööpäevaringselt, kuid keskkonnaamet sündmustele 24 tundi ööpäevas ei reageeri. “Sõltuvalt konkreetsest juhtumist ja teatamise ajast on ka juhtumile reageerimise aeg erinev. Hilisõhtul ja öösel tulnud teadetele reageeritakse järgmise päeva hommikul,” selgitas ta.

Kiilist leitud nahkhiirepoeg soovitati puuriida peale panna, mida inimene siiski ei teinud. Selle asemel helistas ta metsloomaühingusse, kes nahkhiire eest edasi hoolitses. “Meie spetsialist andis 24. juuni õhtul laekunud infole helistajale korrektset nõu, et nahkhiirepoeg tuleks viia puuriida peale, kust nahkhiire ema ta pojale omase hääle järgi üles leiaks,” vastas Rakko.

“Paraku helistaja eiras soovitust ja viis nahkhiirepoja hoopis Paidesse Eesti metsloomaühingule,” lisas ta. Metsloomaühing teavitas keskkonnaametit nahkhiirepojast 25. juuni hommikul. Seejärel viidi nahkhiirepoeg keskkonnaameti korraldusel Eesti maaülikooli kliinikumi. Võsujalg argumenteeris, et poeg oli vaid kahegrammine ning täitsa pime ning oleks puuriidal surnud.