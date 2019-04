VIDEOTUUR | Staažikaim riigikogulane Mart Nutt näitab riigikogulaste lemmikruume ning räägib värvikamatest sündmustest ühes maailma vanimas parlamendihoones

Kuningriiklaste nimele kirjutas Nutt veel teisegi lustliku loo, mida meenutada. Nimelt oli parlamendifraktsioonil kehv läbikäimine riigikogu 7. koosseisu juhiga, Ülo Nugisega. Kalle Kulboki juhtimisel toodi riigikogu esimehe laule nugise topis. Ajalehed vahedavad, et Nugis oli endast nii välja viidud, et lubas Kulbokile "kõigi nähes naha peale anda".

Lähemast ajaloost meenutas Nutt seda, kui riigikogus oli Juku-Kalle Raid, kes ühele järjekordsetest ööistungitest võttis kaasa sõbrad, kes riigikogu rõdudel õlut jõid ning kõva häälega otsuseid kommenteerisid, segades nii saadikute tööd. Nutki nentis, et öösistungid pole riigikogulaste meelisvorm aja veetmiseks, tihti käiakse nende ajal jalgu sirutamas suitsunurgas või kohvikus. Riigikogu kohvik muide, on avatud sama kaua, kui istungid kestavad.

Riigikogul on ka saadikute ja töötajate jaoks mõeldud söökla, kus saab süüa nii harilikku praekartulit ja kastet või soovi korral kõht täis süüa taimetoitlastele mõeldud roogadest. Nutt muigas, et vaatamata linna peal laialt levinud legendidele, pole riigikogu kohvik sugugi nii odav, kui arvatud või sootuks tasuta.

Lisaks kabinetidele, komisjoniruumidele ja fraktsioonitubadele on riigikogus lõputul hulgal tööruume kõikidele ametnikele, kes parlamenditöö õlitatuna jooksmas hoiavad. Teenistujaid on rahvakogus umbes kaks korda nii palju kui on saadikuid endid. Toompea lossi siniste vaipadega kaetud koridorides võtab orienteeriumine aega ning kõik "urud", kuhu need ametnikud tööle varjunud on, pole sugugi lihtsasti leitavad. Nutt naljatles, et ta pole kindlasti neist kõikidesse jõudnudki.

Juhul, kui Urmas Reinsalust saab välisminister, saab Mart Nutt alustada oma kaheksandas koosseisus. See teeb temast kõige staažikama saadiku - kõige vanem saadik tänases koosseisus on Enn Eesmaa. Nuti pikaajalisest ametivalikust annavad tunnust teda kõikjal tervitavad ametnikud, turvatöötajad ja kõik saadikud: "Noh, Mart, mis sa siis täna siin teed?" uuriti Nutilt igal sammul.

Riigikogu võrdpildina silme ette kerkiv roosa hoone on tegelikult palju vanem kui 100 aastat. Selle kubermanguvalitsuse konvendihoone vanus ulatub 18. sajandi lõppu ning kuigi korduvalt parandatud-korrastatud hoone, on selle esifassaadile jäävat vapikilpi korduvalt vahetatud. Eesti vapp, sirp ja vasar...Kõige vanem osa parlamendikompleksist on läänetiiba jääv linnamüür, millel seisab uhkelt Pikk Hermann. 13. sajandist pärit kivimüür ning selle osa parlamendihoonest teeb seega Eesti riigikogust ühe maailma vanima parlamendihoone. Vanim parlament on aga hoopis Islandi Alþing, mis tuli esimest korda kokku juba aastal 930. Maailmas on eestlastest veel vanem parlamendihoone vaid hollandlastel, mis ehitatu 13. sajandil.

Nutt rääkis, et hoolimata auväärsest ajaloost, on tegelikult riigikogul vaja kapitaalremonti. "Soome eduskunta remonditi ära, koos käidi kuskil konverentsisaalides, meil on see keerulisem, sest pole kohtagi, kus vahepeal kokku saada," kurtis Nutt ning meenutas ka seda, et muinsuse korrastamine oleks kulukas ka riigi rahakotile.