VIDEOKÜSITLUS | Riigikoguliikmed räägivad, kellest võib saada järgmine president

Saadikud vastasid ka küsimusele, kes nende meelest kindlasti presidendiks saada ei tohiks. "Vist ei ole keeruline arvata, et praegu seda ametit täitev inimene seal kindlasti ei tohiks jätkata," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Riina Sikkut (SDE) leidis, et neil kandidaatidel, kes presidendirolli ei sobiks, polegi lootust praegu riigikogus enamuse toetust saada. "Seega sellepärast, et saab väga ebasobiv inimene presidendiks, ma tegelikult praegu ei muretse," ütles ta.

Siim Kallas (Reformierakond) rääkis, et kuigi presidendil on ühiskonnas oluline positsioon, juhib riiki ikkagi peaminister. "See, kes ikkagi tegelikult elu muudab või ei muuda, on valitsus eesotsas peaministriga," ütles ta. Neid, keda Kallas presidendina näha ei tahaks, on tema sõnul tuhandeid.

