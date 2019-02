VIDEOINTERVJUU | Ratastoolis aasta ema Signe Falkenberg: kui juba president puuetega inimesi oluliseks peab, siis on aeg ühiskonnas nendest rohkem rääkida

Delfi püüdis Estonias toimunud vabariigi kontserdil kinni ka Naisliidu poolt 2018. aastal aasta emaks pärjatud Signe Falkenbergi. Arutledes aktiivse ning tragi naisega, kes on ühiskonnas olnud just puuetega inimeste eeskõneleja, leidis naine, et viimaks hakkavad erivajadustega inimeste mured aina enam kõneainet koguma.

"See elu võiks tänapäeva Eestis olla kõigile elamisväärne," rääkis Falkenberg. "Ma arvan, et väga tähis on ühiskonna suhtumine. Kuigi mina läbisin oma ülikooliaja läbi nõukogude aja, siis ma tajusin õppejõudude poolt väga head suhtumist. Ma loodan, et see on jätkuvalt niimoodi," mõtiskles naine.

Ta arvas, et puuetega inimestele on olemas tehnoloogia näol tänapäeval head võimalused, kuidas oma eludega täisväärtuslikult hakkama saada. Küll aga vajavad need inimesed pisut abi, et need vahendid üles leida.

"Ma näen ka oma perekonnas, kui oluline on, et oleks tagatud vanemaealistele inimestele väärikas elu lõpp. Me peame kuidagi saavutama selle, et omaksed ei jääks koduhooldusesse kinni," arutles Falkenberg ka hoolekandeteemadel. Ta nentis, et Eesti ühiskonnas on väga raske koormus just nende õlgadel, kelle lähedasega midagi juhtub - isegi siis, kui sa väga tahad aidata, siis on raske kui kogu vastutus teise inimese heaolu eest sinu õlule jääb.

