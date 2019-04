VIDEOINTERVJUU | Priit Sibul: presidendil polnud Isamaale konkreetseid ülesandeid

"Võib-olla isegi see, et me oskaksime seda Eestit ühtemoodi näha ning suudaksime teda teha suuremaks," sõnas Sibul.

Sibul sõnas, et president olevat rohkem rääkinud ning tema rohkem kuulanud.

"Ta uuris, mis edasi saab. Et me vahetevahel omavahel ka kohtuks mitte ei saaks mõtteid vahendada ainult meedia kaudu," tõi Sibul välja.

Sibul usub, et tänane kohtumine oli kindlasti vajalik, et hajutada muresid.