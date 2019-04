VIDEOINTERVJUU | Kadri Simson andis aimu, et president on mures Eesti välispoliitika tuleviku üle

Kadri Simson ütles, et president soovis teada, kellel võiks olla riigikogus peaministrikandidaadina toetus.

"President pani lauale uusi väljakutseid ja mõni neist on kindlasti seotud meie välispoliitiliste väljakutsetega, näiteks oleme tegutsemas, et saada ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks," rääkis Simson. Lepiti kokku, et just väliskomisjoni peaks saama kõige pädevamad liikmed, kes Eesti välispoliitikavankrit eest veaksid.

Simson ütles, et president on murelik eestlasele kohaselt koalitsiooni osas, kuid seda muret sai vähendatud.

"Ka mina muretsen paljude asjade pärast. Selline entusiasmi ja õhinapõhine valitsemine polegi kõige õigem. Meile on antud viis nädalat, et näha, kuidas need erakonnad valitseda suudavad," rääkis Simson iseenda muredest seoses EKRE-ga.

Juttu oli ka sellest, et mitte kõik Eesti inimesed ei toeta seda koalitsiooni ning väljendavad oma vastumeelsust tänavatel protestide või laulupeoga. Simson rõhutas, et oluline on kaasata ka neid inimesi.

Vaata täpsemalt videost!