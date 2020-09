VIDEOINTERVJUU | Eestlasest ellujäänu: Rootsi politsei muutis mu antud tunnistusi

Rootsi dokumentaalsarjas "Estonia - leid, mis muudab kõike" avastavad sukeldujad Estonia vrakist hiiglasliku augu. Jahmatav leid on keerutanud oletusi, et laeva uputas kokkupõrge alust väljaspoolt tabanud objektiga, mis võis olla Rootsi allveelaev.

Seda oletust peab loogiliseks ka eestlasest ellujäänu Carl Eric Laantee Reintamm, kes nägi meres midagi uppuvast Estoniast mööda liikumas.

Millega oli tegu?

Alguses kuulis ta imelikke hääli, nagu oleks laev läbi jää sõitnud. See ei saanud septembrikuus aga võimalik olla. Laantee Reintamm meenutas, et järgnesid imelikud mootorihääled, mis meenutasid pidurdamist. Mustavale merele vaadates silmas ta valget kogu laevast mööda liikumas ja arvas, et ehk võis see olla asi, mis kummalisi hääli tekitas. "Vaatasin, et see oli imelik, et liigub minema ja lained lainetavad sealt üle. Lained olid vaiksed, kuigi muidu oli tuuline, hirmus ja külm. See liikus mööda laeva külge ettepoole ära, ei vajunud," meenutas ta.

Mõni päev hiljem luges ta pääsenuna Stockholmis uudistest, et õnnetuse põhjustas lahti tulnud visiir. "Seda teatati väga kiiresti, kuigi ei olnud mingit komisjoni tööd toimunud. Mul ei olnud põhjust seda mitte uskuda," nentis Laantee Reintamm.

Rootsi dokumentaalis näidatud avastuse valguses peab ta tõenäoliseks, et meres silmatud valge kogu võis olla allveelaev. Laantee Reintamm meenutas, et kui temaga rääkisid Estonia ehitanud Meyer Werfti laevatehase peauurija ja abiks olnud advokaat, siis küsisid nad talt otse, kas ta nägi vees allveelaeva. Laantee Reintamm seda neile kinnitada ei saand, aga jäi mõtlema juba siis, et see tundub loogiline.

"Ma jäin lootma, kuna nad ütlesid mulle, et ka keegi teine üleelanutest oli väitnud, et nägi allveelaeva. Ma ei saa teile kinnitada, et ma allveelaeva nägin, aga ma olen uskunud, et neil oli tõenäoliselt õigus. Siis läks asi loogiliseks - miks oli vaja vrakk kinni katta betooniga, mida kunagi pole toimunud, miks ei lasta inimesi sinna ligi, kõikidel kõik keelatud," rääkis ta.

Sellest oletusest on täna dokumentaalis nähtu põhjal rääkinud ka endine riigiprokurör ja valitsuse Estonia huku uurimiskomisjoni juhtinud Margus Kurm. Ta arvab, et kuna Estonia põrkas kokku Rootsi allveelaevaga, siis on Rootsi võimud laevahuku põhjuste kohta valetanud. "Härra Kurmil tundub, et oli õigus," ütles Laantee Reintamm.