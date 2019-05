VIDEOINTERVJUU | Andrus Ansip: see koalitsioon ei saa kaua kesta

Jüri Ratas peaks ajama selja sirgu. Jüri Ratas ei tohi oma pilku peita ja ainult vabandada. Hiljaaegu oli "Aktuaalses kaameras" minu meelest täiesti ikooniline kaader, kus siseminister sõimas presidenti ja solvas kõiki Eesti naisi ja mida tegi sellel ajal peaminister? Peaministri nina oli kusagil paberites, kritseldas kolmnurki, tegi liitmis- ja lahutamistehteid ja peitis oma pilku. Peaminister ei tohi arg olla! Kui kedagi solvatakse, siis tuleb sekkuda. Paraku me seda ei näinud. Võib-olla võiks üldse küsida, et miks "Aktuaalne kaamera" näitas kahte inimest, kui neist ainult üks rääkis. Aga seda sellepärast, et selle teise inimese nägu oli kõnekam, kui selle inimese nägu, kes kõneles. Ja see paraku kirjeldab seda olukorda, kuhu me praegu oleme sattunud.

Kui see olukord jätkub, siis mis te arvate, kas see koalitsioon laguneb?

Ükskord lagunevad kõik koalitsioonid. Ei saa ju olla niiviisi, et kui Jüri Ratas ära on, siis tema ministrid vabandavad tema eest ja koguaeg keegi peab järjest vabandama. See ei ole normaalne olukord. Küllap mõistab ka Jüri Ratas ja valitsust moodustanud poliitikud, et see olukord, kus lõhe valitsuse ja rahva vahel on suurem kui kunagi varem, see ei saa kaua kesta.

Äripäev on ennustanud, et koalitsioon laguneb juba sügiseks, kas see on võimalik?

Ma ei taha hakata ennustamisega tegelema, aga ma ei taha olla nõus nendega, kes ütlevad, et kindlasti tuli see EKRE valitsusse võtta. Tegemist on inimestega, valijate rühmaga, keda koguaeg on ignoreeritud. No ei ole ma nõus nende inimestega, kes ütlevad, et need inimesed, kes valisid praegu EKRE on tulnud välja nagu ahjualused kulbiga ja nõudnud endale kohta valitsuses. Need inimesed on ju koguaeg olemas olnud. Varem on nad hääletanud Rahvaliidu poolt, seejärel sotside poolt. Valga-, Põlva- ja Võrumaal sotsid kaotasid pooled oma toetajatest viimase nelja aasta jooksul, nad on hääletanud Isamaa poolt, ka nemad on kaotanud toetajaid ja Keskerakond on ise öelnud, et nad on kaotanud EKRE-le oma eestikeelseid valijaid. Ei ole õige öelda, et need inimesed on koguaeg esindamata olnud ja neil pole olnud ligipääsu võimule ja seetõttu tuli võtta valitsusse need, keda Euroopas defineeritakse paremäärmuslastena. Ma ei arva, et need pea 100 000 inimest mõtlesid ennekõike paremäärmuslusele. Suuresti need inimesed protestisid eelmise Jüri Ratase rahanduslike lolluste vastu. Aktsiisitõusu vastu. Ühe ropsuga 70% tõsta oli see, mis lõpuks hävitas külaelu Lätiga piirnevates maakondades. Need 50 kinnipandud külapoodi ei pandud kinni Harjumaal, need pandi kinni Lõuna-Eestis.

Aktsiisitõusu veeratamine pidevalt Jüri Ratase esimese valitsuse kaela on ebaõiglane, kui tegelikult Reformierakond viibis valitsus kui need otsused esialgu vastu võeti...

See ei vasta tõele! Kunagi ei ole Reformierakond tõstnud õlleaktsiisi 70%, siis iga täiemõistuslik inimene teab, et kui sa nii radikaalselt muudad mingisuguseid maksumäärasid, siis see areng ei saa olema lihtsalt lineaarne, toimuvad mingid erakorralised arengud. See, mida oli ette näha, on ka juhtunud. Küsimus ei ole ainult piirikaubanduses, küsimus on kaotatud rahas, küsimus ei ole ainult kinnipandud külapoodides, küsimus pole isegi mitte 100 miljonis maksumärgita pakendis meie metsade all, küsimus on siinsamas Tallinnas. Kui sa sõidad taksoga, siis taksojuht ütleb sulle, et Soome turiste on jäänud hulga vähemaks. Vaatad Tallinna sadamas statistikat ja näed, et jälle 7% vähem on tulnud reisjaid sisse. Loed uudist selle kohta, et Estonia ooperisse on 25% vähem pileteid müüdud soomlastele ja kui mõtled meie suurte kaubanduskeskuste käivetele...Soomlasi ei ole, nad ei osta, see on väga suur majanduslik kahju. Kui on tehtud suur viga, siis tuleb see viga ära parandada. Ma väidan, et väga paljud inimesed, kes hääletasid protestiks sotside vastu, EKRE poolt, need ootasid ja ootavad praegugi, et need tehtud rumalused ära siluda.

Miks need inimesed siis ei hääletanud protestiks Reformierakonna poolt? Kus on Reformierakond eksinud, miks need euroskeptikud väidavad, et Reformierakond on kõikides nendes hädades süüdi?

Reformierakonna poolt hääletasid ju väga paljud inimesed. Reformierakond pole mitte kunagi pretendeerinud ainupartei staatusele Eestis. Sellele on pretendeerinud EKRE. Reformierakond pole seda soovinud, mitmekesisuses on suur rikkus.

Te ütlesite, et euroskeptikud, need ahjualused inimesed on alati olemas olnud. Miks te neid pole varem adresseerinud, miks on saanud need sotsioloogilised protsessid nii kaua toimida, et meil on täna EKRE valitsuses?

EKRE ja EKRE juhid on minu silmis kaks täiesti erinevat asja. EKRE on suures osas kunagine Rahvaliit. EKRE-s on väga mõistlikud inimesed. Rahvaliiduga olen ka mina peaministrina valitsust teinud. Ka Keskerakond on teinud koostööd sotsiaaldemokraatidega, aga paraku sotsiaaldemokraadid kaotasid oma toetuse Võru-, Valga- ja Põlvamaal 50% just EKRE-le. Ka Isamaa on paljud oma valijad kaotanud EKRE-le. Ma ei saa nõustuda selle väitega, et varem need inimesed, kes hääletasid nüüd EKRE poolt, pole saanud oma häält valitsuses kuuldavaks teha.

Kas need tänased väljaütlemised ongi uus normaalsus, kas me peame võitlema EKRE retoorika vastu?

Kindlasti! Mingil väga omapärasel moel võitleb selle EKRE retoorika vastu ka peaminister, kes koguaeg vabandab selle pärast.