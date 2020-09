VIDEOD | Venemaa keeras ÜRO Julgeolekunõukogus peetud Valgevene istungil narratiivi pea peale: kas järgmine kohtumine toimub USA politseivägivalla teemal?

Vajalik on dialoog Valgevene ametivõimude ja rahva vahel, mis viiks uute ja ausate valimisteni. „Liigagi tihti oleme tunnistajaks patiseisule rahva ja diktaatorite vahel. Me oleme näinud, mis juhtub siis, kui vabu ja õiglasi valimisi ei toimu ning rahva legitiimse rahulolematusega ei tegeleta,” sõnas välisminister Reinsalu.

Reinsalu sõnul on Valgevene rahva julgus ja rahumeelsed püüdlused imetlusväärsed.

"Ajaloost võib leida näiteid sellest, kuidas aegsasti tegevuskava koostades võib aidata hoida ära verevalamist ja juhtida mõlemad osapooled rahumeelse lahenduse poole. Ajalugu näitab ka seda, et vaikimine annab süüdlastele mõista, et nad võivad oma tegevust jätkata.

Tänase kohtumisega ütleme selgesõnaliselt välja, et jälgime tähelepanelikult Valgevenes toimuvaid ränki inimõiguste rikkumisi. Nõukogu hoiab end olukorraga kursis ja saab vajadusel arengute kohta ajakohastatud teavet.

Kallid valgevenelased, Eesti on teiega solidaarne, ja me imetleme teie rahumeelseid püüdlusi. Vaclav Havel on tabavalt öelnud, et tõde ja armastus saavad võitu valedest ja vihast. Niisiis võtkem sõna Valgevene rahva kaitseks ja ärgem muutugem ükskõikseks nende kannatuste suhtes," kõneles Reinsalu.

Eesti kutsel andsid ülevaate inimõiguste olukorrast Valgevenes opositsiooni presidendikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja, ÜRO eriraportöör inimõiguste teemal Valgevenes Anaïs Marin, inimõiguste keskuse Viasna aseesimees Valiantsin Stefanovitš ja Valgevene Ajakirjanike Ühenduse õigusekspert Volha Siahhovitš.