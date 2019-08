VIDEOD | Seeder pole nõus plaaniga siduda teise pensionisamba reform erakorralise pensionitõusuga

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei arva, et teise pensionisamba reformi peaks siduma erakorralise pensionitõusuga. Seeder sõnas, et mõlemad punktid on koalitsioonilepingus ja valitsuse erakonnad teevad selle nimel tööd, et mõlemad saaks ellu viidud. “Neid kindlasti ei tehta üheskoos, need on erinevad asjad: juriidiline alus on erinev, kogu küsimuste ring on erinev. Teise pensionisambaga liigutakse edasi nii nagu on kokkulepitud,” ütles Seeder.

Rahandusminister Martin Helme, kes kuulub ka pensionireformi töörühma arvas, et teemad on omavahel seotud sisuliselt selle kaudu, et need on osa pensionisüsteemist ja teise samba muudatused mõjutavad esimest sammast ka finantsilises plaanis. “Ma ei seoks neid formaalselt, aga neid tuleb käsitleda koos,” ütles Helme.

Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis Eesti Päevalehele, et teise pensionisamba reformimisel tuleb kindlasti tõsta ka erakorraliselt pensionit. Kiik sõnas, et küsimus on selles, kas leitakse riigieelarvest muude maksutuludena lisaraha või rahastatakse erakorralist pensionitõusu seni teise sambasse suunatud 4% sotsiaalmaksu arvelt.

Helme sõnul tuleb kohtumisel arutusele ka see, kas pensionireformi peaks läbi viima ühes või kahes osas. Seeder sõnas, et ühe kuupäevaga pole võimalik kõiki reformi nüansse jõustada, kuid seadus ja üldpõhimõtted tuleb kindlasti võtta tervikuna vastu. “Oleks vastasel juhul väga vastutustundetu, et teeme teise samba vabatahtlikuks, inimene astub välja ja siis aasta pärast seadustame tingimused. Nii ma kindlasti seda reformi ette ei kujuta,” ütles Seeder.