VIDEOD | Ropendavast turvatöötajast rassivihani: just need videod köitsid Delfi lugejaid aasta esimeses pooles

Delfi TV RUS

Esimese poolaasta popimad videod

Delfi videosisu kätkeb kõike poliitikast kultuurini, aga vaatajanumbrid näitavad, et kõige enam köidavad vaatajaid kurioosumid. Just need videod on käesoleva aasta esimeste kuude lõikes olnud kõige menukamad.