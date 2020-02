VIDEOD | Riigikogus keevad pinged. Vaata, mille üle kemplevad riigikogu esimees Henn Põlluaas ja opositsioonisaadikud

Eesti Päevaleht kirjutas, et opositsioonisaadikud on veendunud, et Põlluaas (EKRE) loobib neile ebaausalt kaikaid kodarasse, mistõttu on nad asunud vasturünnakule. Nimelt on nii Reformierakonna kui ka sotside fraktsioonis koostatud mitteametlikud tabelid Põlluaasa pattudest, valmistudes 23. märtsil toimuvateks riigikogu juhatuse valimisteks.

Põlluaas kinnitas, et kandideerib tagasi riigikogu esimeheks ja tema teada pole EKRE muid kandidaate arutanudki. Kommenteerides opositsiooni kriitikat ütles ta, et kui nad nii jätkavad, siis tuleb äkki hakata mikrofone välja lülitama.

Mida opositsioon Põlluaasale ette heidab?

Esiteks pidavat Põlluaas venitama, kui opositsioon esitab ministritele küsimusi ja arupärimisi, mistõttu võib päevakajaline teema kaotada vastuse tuleku ajaks oma aktuaalsuse ja rahvasaadik on teinud tühja tööd.

Teiseks heidetakse Põlluaasale ette kommet riigikogulaste arupärimisi tagasi lükata.