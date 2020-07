Tallinnas Pirita teel pritsib ühissõidukite rajalt suure hooga vihmavett kõrval sõitvatele autodele, mis teeb nähtavuse kehvaks.

Tänase vihmavalanguga on Pirita teel näha ka seda, kuidas sadevesi täistuuridel merre voolab.













Riigi ilmateenistuse prognoosi järgi on täna üle Eesti sadu intensiivne ja tuul on tugev. Vihmast ilma on oodata selle nädala lõpuni.