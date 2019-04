VIDEOD | Peeter Ernits: riigikogu ees toimunud meeleavalduse juured lähevad teatud parteikontoritesse

Ernitsa hinnangul on kõik see Keskerakonna esimehe Jüri Ratase hirmutamine, et seda koalitsiooni ei tuleks. Tema sõnul on see süüdimatu ja ohtlik mäng tulega.

Ernits lisas, et poliitilised jõud, kellel on oht jääda võimust ilma, püüavad viia rahutused tänavatele, et väärata koalitsiooni sündumist.

Meeleavalduse juurde oli tulnud ka üks vanem mees, kes nimetas Ernitsat natsiks ja fašistiks.

Ernitsal tekkis sealsamas riigikogu ees sõnelus ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva Silver Meikariga. Meikari küsimusele, kas Ernits nõustub oma noore parteikaaslase Ruuben Kaalepi väljaütlemistega, vastas Ernits vaid, et tema ei ole Ruuben Kaalep ja igas erakonnas on "igasuguseid tüüpe".