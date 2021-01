VIDEOD | Opositsioon jäi esialgu pika ninaga: koalitsioon tõmbas abielureferendumi õõnestamise plaanil vaiba alt

Teatavasti esitas opositsioon abielureferendumi eelnõule tuhandeid ettepanekuid. Täna kohtus erakorraliselt põhiseaduskomisjon, et arutada, kuidas ettepanekuid esitada. Kui kõik ettepanekud läbi arutada, ei jõuaks kindlasti abielureferendum tänavu inimeste ette.

Pärast kaht tundi arutamist otsustas põhiseaduskomisjon koalitsiooni eestvedamisel, et igale muudatusettepanekute tegijale antakse oma otsuse selgitamiseks viis minutit. Neile, kes esitasid rohkem kui 100 muudatusettepanekut, antakse 7 minutit. Sotsiaaldemokraatlik erakond, kes esitas 5800 muudatusettepanekut ühiselt, saab tutvustamiseks aega 15 minutit.

"Mina leian, et igal obstruktsioonil peavad olema omad piirid ja parlament peab saama tööd teha ja et me töötame kodu – ja töökorraseaduse raames," ütles komisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE).