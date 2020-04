VIDEOD | Ööl vastu eilset lammutati maha ohtlikuks muutunud tänavakunstiga kaunistatud loomelinnaku müür

Tänavakunstiga kaunistatud müür ei olnud Telliskivi loomelinnaku haldajate vastutada ja müür, hoolimata silmailust, tuli eemaldada selle seisundi tõttu.

Müür kuulus PLKV investi territooriumile. Ettevõtte esindaja Ago Silde ütles Delfile, et päevi näinud müür oli juba avariiohtlikus seisundis ja seetõttu tuli see maha võtta. Tema sõnul on juba varasemalt sellest teavitatud ka loomelinnaku pidajaid.

Loomelinnaku haldusjuht Mikk Lankots ütles samuti Delfile, et müüri lammutamisest oli juttu juba aasta tagasi, seega üllatusena see ei tulnud.

Kui peaks tekkima küsimus, miks müür just öösel justkui salaja maha oleks lammutatud, siis tegelikult on põhjus proosaline - Silde sõnul ei saanud päevasel ajal lammutustöid teha rongide liikumise tõttu.



Müüri asemele võrkaed

Lankots ütles, et müüri asemel uue piirde kujundamise teemal on loomelinnak on pakkunud ka omapoolset sisendit, ent PLKV Investil olevat olnud asjast juba oma nägemus olemas.

Nimelt saab uueks piirdeks loomelinnaku ja raudtee olema võrkaed, mille ehitamisega on PLKV Invest juba ka algust teinud. Ülalolevast täna tehtud galeriist on näha, et ühest otsast on hakatud juba uut võrkaeda paigutama. Seni on ülejäänud pikkuses paigaldatud ajutine võrkaed, mida oleme harjunud nägema ehitustel.

Telliskivi loomelinnak avaldas ka sotsiaalmeedias seinale järelehüüde.

"Sein ei kuulunud küll meile, vaid asus naabri valdustes, aga ometi kasvas see meile tugevasti südame külge. See oli nagu osake Loomelinnakust, mis ajas koos meiega aina kirjumaks, elavamaks ja kunstiküllasemaks muutus. Kindlasti oli see oluline kultuuriline maamärk ühele subkultuurile ja silmarõõm kõikidele siia kanti tulnud külalistele. Võib vaid arvata, kui palju pilte ja pildiseeriaid selle seina taustal tehtud on," teatas loomelinnak muu hulgas.