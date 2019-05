VIDEOD | Lasnamäe elanikud on mures: Pae turu kandis korraldavad asotsiaalid pidevalt joominguid ning kaklusi

Pae tänaval elav Renata Järve tegi Facebooki isegi grupi "Pae elanikud!", kus probleemi tagamaid valgustatakse.

"Me nõudlikult palume lahendada probleemi asotsiaalidega kes korraldavad joominguid, kakluseid, urineerivad, elavad avalikult suguelu Pae turu teritooriumil ja selle läheduses," teatatakse grupis. "Kuidas see võimalik on, et sellel väikesel alal on mitu kasiinot, baari, alkoholipoodi, mille vahetus läheduses on suur kool ja lasteaiad," küsitakse seal.

Viidatakse, et on korduvalt helistatud politseisse, ent sellest on aina vähem abi. Kardetakse isegi oma elude pärast. Algas ka allkirjade korjamine, et juhtida tähelepanu probleemile.

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap lausus Delfile, et avaliku korra tagamine on linnas politsei esmaülesanne ja seda vähemasti seni kuni pole Tallinna munitsipaalpolitseile antud laiemaid õigusi kodanike suhtes sunni rakendamiseks. "Mis puudutab kasiinosid, baare ja poode, siis neid on igal pool, küsimus on korra jõustamises."

Linnaosa valitsus on korduvalt teavitanud politseid, et nimetatud piirkond on kujunenud asotsiaalsete isikute kogunemiskohaks. "Kindlasti on vajalik suurendada politsei kohalolekut. Vaid linna pingutustest jääb väheks ning vaja on politsei suuremat panust. Oleme politseilt saanud kinnituse, et piirkond on nende kõrgendatud tähelepanu all ning patrullide arvu ja sagedust suurendatakse," lisas Pihlap.