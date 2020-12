VIDEOD | Kaja Kallas: täna hommikul oli koalitsiooonisaadikuid, kes olid veendunud, et rahvahääletust ei tule

Reformierakonna esimees Kaja Kallas andis täna põhiseaduskomisjonile üle üle 3000 ettepaneku abielureferendumi eelnõus muudatuste tegemiseks. Sotside juht Indrek Saar edastas mõni tund varem digitaalselt omakorda veel üle 5000 ettepaneku. Eesmärgiks takistada abielureferendumi toimumist.

Kallas selgitab, et Reformierakond on oma ettepanekud koostanud nõnda osavalt, et komisjonil ei jää muud üle, kui kõik ettepanekud üksipulgi läbi arutada.

"Oleme läbi mõelnud kõiki riigikogu töö- ja kodukorraseaduse paragrahve kasutades et neid ei saaks kimpu siduda. Muudatusettepanekutel on erinevad esitajad, kõikidel ettepanekutel on ka viide sellele, et esitajad soovivad tulla oma ettepanekut tutvustama. Kodu- ja töökorraseadus ütleb, et peab ära kuulama ettepaneku esitaja. Need on seaduse sätted," ütles Kallas. "Oleme kõigele mõelnud. Meie ettepanekuid ei saa kuidagi kokku siduda," rõhutas Kallas.

Kallas rääkis, et kõneles täna sel teemal ka koalitsioonisaadikutega. "Nad olid veendunud, et rahvahääletust ei tule. Et see jääb põhiseaduskomisjoni kinni," rääkis Kallas.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets ütles, et üheks lahenduseks, kuidas opositsiooni obstruktsioonivõtet vältida, on riigikogu kodu- ja töökorraseaduse muutmine, ent see lükkaks kindlasti referendumi tähtaega edasi.

"Mingi lahendus peab olema. On põhimõtteliselt vale, et põhiseadus pannakse pausile. Pean seda ebaeetiliseks ja juriidiliselt valeks," selgitas Poolamets.

Kallase sõnul jäi viimatisest põhiseaduskomisjoni istungist kõlama, et ühtegi kodu- ja töökorra seadust opositsioonile vastuhakuks muutma ei minda.



"Me ei ole otsust langetanud," kõneles Poolamets. "Aga meil on kohustus nad ikkagi läbi töötada puhtalt kodukorra seaduse järgi. Neid pakke ei saa ju normaalse tähtaja jooksul läbi arutada. Tegu on trollimisega ja parlamendi naeruvääristamisega, mis paneb parlamendi usalduse tõsise löögi alla," ütles Poolamets, et kui neid ükshaaval läbi vaadata, võib see aega võtta kuid.

"Suures saalis veelgi enam, sest siis on õigus kümme minutit vaheaega ka võtta, mis tähendaks, et läheb suveni või sügiseni välja. Sellisel juhul räägime põhimõttelisest obstruktsioonist, et parlament ei saa tööd teha. See obstruktsioon on ebaadekvaatne ja mõistlikkuse piire ületav, parlamendi usaldust kahtluse alla panev," jätkas Poolamets.