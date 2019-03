VIDEOD | Jaak Madison sattus Reformierakonna valimispeol rüselusse

Madison kutsus juhtunu jätkuks politsei, kes kuulas ära mõlemad osapooled, nii Madisoni kui baariomaniku, kuid mõlema versioonid on erinevad.



Baariomaniku väitel oli esimene vägivaldne stseen see, kus Madison haaras ühel külastajal kõrist, misjärel sekkus baariomanik tülisse ja selle käigus omakorda sai kannatada Madisoni mantel.

Tema jaoks on arusaamatu, kuidas saab tema baaris tüli norima hakanud Madison baariomanikule endale politsei kutsuda.

Madison väitis kohapeal, et pruunikarva mantel on ostetud Tallinna Kaubamajast ja maksis ligi 400 eurot ning et kõrist haaramine oli tehtud enesekaitseks.

"Öösel, umbes kella kolme paiku, kui seal oli Reformierakonna valimisüritus, läksime oma liikmetega reformierakondlastele õnne soovima. Ütlesime, et väga hea tulemus, tubli töö, rääkisime pikemalt-laiemalt," rääkis Madison Delfile.

"Ma arvan, et see oli poole nelja paiku, kui baarimees tuli verbaalselt väga agressiivselt ütlema, et hakake astuma, tuled põlevad, aeg on minna. Ütlesin, et räägi natuke viisakamalt, aeg on hiline, tahate kinni panna, hüva. Panin oma mantli selga, kui mingisugune kõrvaline isik, keda ma ei tunne, tõmbas mu baarileti juurde," kirjeldas Madison tüli algust.

"Ta hakkas konflikti otsima ja ründama. Siis mina enesekaitseks tõukasin ta eemale ja selle peale hüppas baarimees üle leti mulle kallale, kiskus käest ja tiris mantli puruks," kinnitas Madison oma versioonis.

Kuna baarimees ei soovinud oma nime öelda, otsustas Madison politsei kohale kutsuda, mitte täna sellega tegeleda. "Pidasin kõige paremaks kutsuda politsei kohale, teha avaldus ja see sündmus ära fikseerida, kuna siis saab edasi uurida."