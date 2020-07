VIDEOD ja FOTOD | Valitsus jõudis tööjõukriisi lahendamisel otsusele: piirid on kõikidele riikidele sisuliselt avatud

Valitsuse uuendab 16. juulil välisüliõpilaste ja hooajatöötajate Eestis toimetamise tingimused. Lähtutakse järgmisest:

Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta. Välisüliõpilase pereliikmetest võivad Eestis viibida vaid üliõpilasest üksikvanema alaealised lapsed. Kui välisüliõpilane eksmatrikuleeritakse kas omal soovil või kõrgkooli algatusel, siis tema elamisluba üliõpilasstaatuse alusel lõpeb 30 päeva pärast. Piirangud ei laiene üliõpilastele, kes on pärit Euroopa Liidu või OECD riikidest.

Kuni 30. aprillini 2020 võib Eestis hooajatöötajana töötada kuni 180 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul. 10 päeva jooksul Sotsiaalministeerium, Siseministeerium ja Rahandusministeerium teevad ettepaneku hooajatöötajate palgakriteeriumide osas.

VIDEO: Urmas Kruuse (Reformierakond): opositsiooni ja avalikkuse surve kandis vilja

Enne valitsuse nõupidamist:

Täna kell 9 algas valitsuskabineti nõupidamine, et arutada võõrtööjõu riiki lubamist.

Opositsioonierakonnad käisid varasemalt välja välistööjõu töölubade pikendamise tänavuse aasta lõpuni, kuid EKRE on selgelt välja öelnud, et lubasid ei tohiks pikendada. “Kui teeme piirid lahti, siis paarikümne aasta pärast on kogu Eesti Ida-Virumaa,” lausus siseminister Mart Helme möödunud nädalavahetusel EKRE kongressil.

Keskerakondlased mõistsid väljaütlemise hukka. "Ida-Virumaa stigmatiseerimine ja inimeste jagamine omadeks ja mitte omadeks on muidugi sellise siseministri poolt ootuspärane, kuid siiski lubamatu," märkis Keskerakonna eurosaadik Yana Toom. "Riigimees peaks tundma rõõmu selle üle, et ka teisest rahvusest inimesed on Eesti poliitikas esindatud. Aga ei, sellega ähvardatakse."