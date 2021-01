VIDEOD JA FOTOD | Vabaduse väljakul ja Vene saatkonna juures avaldatakse meelt Vene opositsiooniliider Navalnõi toetuseks

Navalnõi peeti kinni möödunud pühapäeval Moskvas, kuhu ta naasis pärast Novitšoki mürgitusest paranemist Saksamaal. Uuriv ajakirjandus tuvastas, et mürgitamisega oli seotud Vene eriteenistus FSB.

Täna toimuvad üle maailma meeleavaldused, kus nõutakse Navalnõi viivitamatut vabastamist ning otsustava surve avaldamist Kremlile, et see lõpetaks vabaduse-usku kodanike põhiõiguste ja -vabaduste piiramise.

Samuti koguneti täna kell 12 Vabaduse väljakule, kust liiguti edasi Vene saatkonna juurde.

Meeleavalduse ühe korraldaja kodanikuaktivist Sergei Metlevi sõnul on Eestis palju inimesi, kes jälgivad Venemaal toimuvat, omavad seal sõpru ja sugulasi ning peavad seepärast oma moraalseks kohuseks toetada venemaalaste püüdu vabaduse ja inimsõbraliku riigi poole. „Navalnõi kehastab absoluutset julgust ning taaskehtestab üksikkodanikku võimumasina väe ees. Ta väärib austust ja tuge. Meil ei ole ükskõik, et meie naaberriigi võimud rikuvad niivõrd jõhkralt inimelusid. Vabad ühiskonnad peavad tulema Vene kodanikuühiskonnale appi,“ ütles Metlev.

Meeleavalduse eestvedaja, Eestisse emigreerunud Vene ökoaktivist Jevgenia Tširikova sõnul läheb ta meeleavaldusele toetama mitte lihtsalt poliitik Navalnõid, vaid oma sõpra. „Mind ajas endast välja see metsik ebaõiglus, et täiesti süütu inimene pannakse puuri. Ma tunnen teda isiklikult juba aastaid. Mäletan, kuidas ta toetas minu kandidatuuri Himki linnapea kohale. Aleksei külastas Himkit isiklikult koos oma meeskonnaga, aitas teha agitatsiooni, selgitas, miks korrumpeerunud võim tuleb välja vahetada. Aleksei on imeline inimene – julge, aus ja väga abivalmis, lisaks suurepärase huumorisoonega. Just selliseid poliitikuid Venemaa vajab. Ma usun, et kõik koos saavutame Aleksei vabastamise,“ ütles Tširikova lootusrikkalt.

Meeleavaldusel järgitakse pandeemiaga seotud reegleid. Üritus on politseis registreeritud. Osalejatel palutakse võtta kaasa Aleksei Navalnõi proteesid, püsida väljakul hajutatult ja kanda maske.