VIDEOD ja FOTOD | Tartu koalitsioon lagunes. Linnapea Klaas: on keeruline näha, kuidas Keskerakond saaks Tartu linna juhtimises osaleda

Mis on viinud praeguse olukorrani?

2017. aastal kutsus toonane Tartu Keskerakonna piirkonna juht Aadu Must Monica Ranna ülikoolilinna abilinnapeaks. Rand kolis seetõttu oma eluga Tartusse ja korraldas oma elukorralduse ümber.

Mullu septembris oli ta juba kujunemas Tartu esikeskerakondlaseks ja kandideeris piirkonna juhatuse esimeheks. Tema õnnetuseks kandideeris samale positsioonile ka riigikogu valimiste järel Keskerakonda astunud Jaan Toots, kes ka valituks osutus.

Toots otsustas aga piirkonna esimehena muudatusi teha ka Tartu linnavalitsuses, kuhu tal endal küll asja pole, aga Keskerakonnal on. Ta sai oma selja taha volikogus fraktsiooni juhtivad Rein Koka ja Vladimir Šokmani, kes ei ole samuti rahul sellega, et Rand abilinnapea toolil istub. Nende arvates ei oma Rand selleks mingisugust mandaati, ehkki volikogu on ta linnavalitsusse hääletanud.

Tootsi plaan oligi siis välja vahetada Keskerakonna abilinnapead Madis Lepajõe ja Monica Rand. Asemele ei olnud tal küll kedagi pakkuda, aga põhjenduseks ütles vaid, et nad ei ole piisavalt erakonnaga tegelenud.

Lepajõe oli kohe vangerdusega nõus, ent Rand hakkas vastu. Oktoobris jäi Lepajõe aga haiguslehele, mistõttu võeti esialgu laualt maha ka tema väljavahetamine.

Ranna puiklemine päädis lausa sellega, et 7. novembril tuli Tartusse tüli lahendama Jüri Ratas, Mailis Reps ja Mihhail Korb. Siis jõuti lahenduseni, et Monica Rand on nõus lahkuma, kui Toots talle Tartu kandis väärt töökoha leiab. Tähtajaks oli jaanuari algus, sest Rand tahtis lõpuni minna Tartu linna eelarve kinnitamisega. Tootsil oli seniajani aega Rannale töökoht leida.

Eelarve sai küll kinnitatud, aga töökoht jäi Tootsil leidmata. Nagu ka uus linnapeakandidaat. Rand loobus oma ametist lahkumisest ja on tänaseni abilinnapea ülesannetes.

15. jaanuaril otsustas Keskerakonna juhatus Monica Ranna puuduva koostöö tõttu parteist välja heita, et Jaan Tootsi kamraadid saaksid Randa volikogus rahulikult umbusaldama minna.