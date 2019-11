VIDEOD ja FOTOD | Tallinna lennuõnnetuseni võis viia vale siduriõli

17:09:54

Lennuk on osaliselt elektri kaotanud ja teine piloot raporteerib instruktorile: "Telikud on all, mootorid ei tööta," ning edastab lennuandmed: kiirus langeb kuue sekundiga 55 km/h võrra.

17:10:12 | Pääsemine

Lennuk maandub ligi 150 meetrit enne maandumisrada, rehvid purunevad. Teine piloot ja üks õpilane saavad maandumisel veidi vigastada. Kõik pardal olnud väljuvad lennuksist tagavaraväljapääsu kaudu.

Lennuki maandumine Ohutusjuurdlusekeskuse raport

Õnnetuseni võis viia vale õli

Lennuõnnetuseni viis ohutusjuurdluse keskuse raporti kohaselt kolme põhilise faktori kokkulangevust, millest üks asi viis teiseni.

Lennuki kõrguse seadmise süsteeme on lennukil kaks - ELAC ja ELAC2. Nagu eelpool mainitud, tuli nende süsteemide kohta mitmeid veateateid - esimest puudutas viis teadet, teist neli. Mõni teade tuli hilinemisega, mõni ei jõudnud üldse kohale. Ohutusjuurdluse keskuse raporti kohaselt tekkisid need teated seetõttu, et lennuki sidurisüsteemides oli kasutatud ebasobivat õli.

Nimelt oli sidurisse lisatud õli viskoossus pea kaks korda suurem kui tootja poolt nõutud. Kõrgem viskoossuse tase võis siduris tekitada ebaloomuliku hõõrdevõime.

"Fakt, et lennuki hooldusdokumendid ei nõua sidurisüsteemi testimist õhusõiduki regulaarsel hooldusel, võis viia selleni, et vale õli sidurisüsteemis jäi hooldusel tähelepanuta," seisab raportis.

Õnnetusele aitas kaasa ka see, et "Touch & Go" maandumisel ei kasutatud õhupidurit ehk tiivaklappe. Instruktor ei olnud sellest veast teadlik, sest Smartlynxi piloodikooli juhendis ei olnud selgelt selgitatud "Touch & Go" protseduuril sellisel viisil maandumist.

"Et Smartlynxi piloodikooli manuaalis ei ole selgelt viidatud "Touch & Go" harjutuse vajalikele protseduurile, kombineerituna teadmatusega õhupidurdamise olulisusest seda tüüpi lendudel, viis kapten-instruktori tegema otsust mitte kasutada tiivaklappe maandumisel, mis omakorda lasi telikutel põrutada saada," seisab raportis.

Kolmandaks määrajaks oli õnnetusel instruktori otsus ELAC-i veateateid eirates lendamise jätkamine. Kokpitis olnud küll kaalusid pärast teateid õpe pooleli jätta, kuid kuna manuaalis ja käsiraamatus polnud teadete arv limiteeritud, otsustas kapten-instruktor lennuga jätkata.