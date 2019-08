VIDEOD JA FOTOD | Stenbocki majas said kokku endised peaministrid. Andres Tarandi sõnul võib ka Jüri Ratase kannatus lõpuks katkeda.

Varasematest peaministritest tulid kohtumisele Mart Siimann, Juhan Parts, Andres Tarand, Tiit Vähi ja teistest hiljem jõudis kohale ka Edgar Savisaar.

Andres Tarandi sõnul oli tema arusaam see, et noores demokraatias esineb igasugu kõrvalekaldeid ja veidrusi, aga tasapisi riik areneb ja muutub paremaks. Tarandi sõnul võiks areng viia sinnamaale, et solvunuid, hirmutatuid ja läbisõimatuid oleks vähem. “Ja vastupidi ta läks,” ütles Tarand praeguse poliitilise olukorra kohta.

Tarandi sõnutsi võib ükskord ka Jüri Ratase kannatus otsa saada. “Mulle paistab, et kuna põhimõtteliselt Helmed ei taltu, vaid arvavad, et nad on kõvasti punkte võitnud iga seatembu järel, siis teevad nad seda varsti jälle ja eks ükskord katkeb ka meie taltsa, heatahtliku peaministri kannatus,” ütles Tarand.

Mart Siimann tuli kohtumisele ootusärevusega. Hiljutiste poliitiliste sündmuste kohta sõnas Siimann, et poliitika pole sirgel asfaltteel jalgrattaga sõitmine või jooksmine ja viimased poliitsündmused midagi erakordset ei ole.

Siimanni sõnul on paljudes valitsustes jutumehi, kes oskavad kujundlikus ja mahlakas keeles kõneleda ning nendega on peaministril raske. “Jüri Ratasel on ka raske Helmetega, aga ma ei arva, et Helmed oleksid oma jutuga ületanud niisugust piiri, et nad peaksid tagasi astuma või Ratas peaks tagasi astuma,” ütles Siimann.

Ratase sõnul soovib ta kohtumisel tänada endisi peaministreid tehtud töö eest. Ratas arvab, et vestlus seniste peaministrite vahel on kindlasti avatud ja ta soovib teada ka seda, kuidas nemad üht või teist küsimust Eesti elus näevad.