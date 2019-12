VIDEOD ja FOTOD | Mart Helme ähvardas, et valitsus laguneb. Martin Helme ja Urmas Reinsalu veendunult: koalitsioon jääb püsima

"Ma ei vabanda kellegi ees," rõhutas Mart Helme. "Mul on soomlastele öelda, et ma hindan nende panust Vabadussõtta, hindan nende heaoluriiki ja nii edasi," jätkas ta.

Helme lisas, et valitsus vastutab ja ka tema vastutab. "Aga ma ei vabanda. Väga tõenäoline on, et valitsus laguneb."

Hetkel koalitsiooninõukogu käib. Kella 14.40 paiku jäid sisse vaid erakondade juhid. Urmas Reinsalu ja Martin Helme kinnitasid ajakirjanikele heatujuliselt, et valitsus jääb püsima.

Torm veeklaasis?

Kuigi Mart Helme ütles, et valitsus võib laguneda, kinnitas rahandusminister, et koalitsioon jääb püsima. "Mart mängib teiega," sõnas Martin Helme. Rahandusministri sõnul on kogu lugu torm veeklaasis, mis tekitas küll diskussiooni nii Eestis kui ka Soomes, aga rohkemat pole.

Koalitsiooni püsimist kinnitas ka välisminister Urmas Reinsalu: "Ilma valitsuseta ei saa jõuluajale vastu minna." Mart Helme avaldusega koalitsiooni lagunemise kohta ta enda sõnul kursis pole.

Müüjatüdrukust peaministriks

Eilses raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris siseminister Helme teravalt Soome uut peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta.