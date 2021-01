VIDEOD ja FOTOD | Kohus otsustab homme, kas Kracht ja Teder jäävad vahi alla

Kell 14 alanud Hillar Tederi vahistamistaotluse arutamisel oli kohal ka Teder ise. Tederi esindaja vandeadvokaat Erki Kergandberg lubas enne istungit, et jagab kommentaare peale istungit. Pärast aga loobus siiski Tederi palvel kommentaare jagamast.

Kell 15 algas Kersti Krachti vahistamistaotluse arutelu, kus viibis videovahendusel ka tema esindaja Oliver Nääs. Krachti esindajatest oli kohtus kohal ka advokaat Sander Potisepp, kes samuti ei soovinud kahtlustusest midagi rääkida.

Riigiprokurör Taavi Pern ütles Delfile istungite vahel, et ei saa täpsemaid kommentaare vahistamistaotluse põhjenduste osas veel anda, kuna kohus teeb otsuse alles hommikul.

Eile pidas kapo Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti. Kahtlustus esitati ka Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Riigiprokurör Taavi Pern vasakul, tema vastas Hillar Tederi esindajad Sandra-Kristin Kärner ja Erki Kergandberg Foto: Rauno Volmar

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, kindlustamaks Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamiseks. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, sest kaitsepolitseiameti töötajad pidasid Tederi ja Krachti kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederi Krachtile altkäemaksu andmist.

Mitme kuriteo toimepanemise kahtlustus on esitatud veel kahele ettevõtjale. Kes need on, pole esialgu selgunud.