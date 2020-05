VIDEOD JA FOTOD | Karude tabamiseks korraldatud suuroperatsioon jäeti pimeduse saabudes pooleli. Jätkatakse valges

Hetkel karude otsimine seoses pimeda saabumisega peatatakse, jätkatakse valges. Piirkonda jääb valve. — Päästeamet (@paasteamet) May 14, 2020

Täna hommikul kell 9.02 said päästjad väljakutse Haabersti linnaossa, kus terviserajal oli nähtud karusid. Päästeamet koostöös politseiga käivitasid algusega kell 19 operatsiooni karude tabamiseks. Kohal oli ka loomaarst ning eesmärgiks oli karud uinutada.

Kohapeal viibiv Delfi reporter rääkis, et kohal oli kümneid päästjaid ja politseinikke, kaasatud on ka kütid. Kella 20.15 paiku läksidki kütid metsatukka, kus karu. Hiljem selgus, et ta on koos ühe oma pojaga. Neid püüti uinutada.

Kella 21.40 paiku oli seis sama. Probleemiks on see, et uinutada saab vaid küllaltki lähedalt (kuni 40 meetrit), ent karud on tihedas võsas. Kokkuvõttes saadi õhtu jooksul kõigest 90 meetri kaugusele.

Kella 22.20 paiku kerkis üles võimalus, et suuroperatsioon jäetakse ööseks pooleli, kuna õues on läinud pimedaks. Nii peagi ka otsustati.

Päeval nähti liikumas karu koos kahe pojaga ehk teise poja asukoht pole praeguseks teada. Metslooma leidmiseks kasutatakse ka drooni. Päästeoperatsiooniga jätkatakse varahommikul.

Selleks, et päästeoperatsioon õnnestuks, paluvad päästeamet ja politsei kõikidel inimestel, kes elavad Vabaõhumuuseumi ning Rannamõisa tee vahelisel alal, püsida kindlasti kodudes. Ühtlasi on hädavajalik, et kõik koduloomad oleksid toas kinni, sh tavapäraselt õues olevad koerad ja kassid, sest nad segavad karusid otsivaid koeri ja võivad ise viga saada.

Ettevaatlik tasub olla ka ohupiirkonna naabruses elavatel inimestel, sest karud võivad ettearvamatult käituda ja liikuda esialgsest piirkonnast kaugemale.

Päästeamet palub kõigil, kes näevad karu või karusid liikumas, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbrile 112. Teatada tuleb täpne asukoht, kus karu nähti, mis kell ning mis suunas ta edasi liikus. Samuti, kas nähti üht või mitut karu ning kas karu oli suur või väike.