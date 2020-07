VIDEOD ja FOTOD | Kaitseväe uus relv R20 on kohal, sügisel jõuab see juba ajateenijateni

Herem ütles, et automaadid on sõjavägede ühed olulisemad sümbolid. Viimati hankis Eesti endale uusi automaate 27 aastat tagasi, kui Iisraelist osteti Galilid, mida tollal küll kogu kaitseväe sõjaaja koosseisule ei jätkunud. Praegu hakkavad aga järjest Ameerikast saabuma R20 saadetised, kuni 19 000 relvaga varustatakse kogu kaiteväe ja kaitseliidu sõjaaja koosseis. Kuna on plaanis kasvatada kaitseväe sõjaaja koosseisu, siis vastavalt sellele ostetakse juurde ka relvasid. Vanad Galilid ja AK4-d ladustatakse.

Relva tutvustanud veebel Mario Nõlvak selgitas, et sellest relvast on kaks versiooni, 5,56 mm versiooni saab suurem osa kaitseväelasi, täpsuslaskurid saavad 7,62 mm versiooni. Igas jaos on üks täpsuslaskur. R20 on praegustest relvadest kergem, ergonoomilisem ja seda saavad võrdselt kasutada nii parema- kui vasakukäelised.



Kolonel Mati Tikerpuu, kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülema sõnul õpetavad Ameerikast saabuvad relvatehase inimesed kõigepealt välja väiksema grupi kaitseväe instruktoreid relva kasutama, hooldama ja remontima. Nemad õpetavad seejärel välja ülejäänud instruktorid, kelleks on umbes 300 ohvitseri ja allohvitseri. Juba sügisel jagatakse uued relvad ajateenijatele, kes saavad kohe ka väljaõppe uuele relvale.

Hiljemalt järgmise aasta lõpuks on uus relv käes ja välja õpetatud kõigil neil, kes peaksid selle kätte saama. Uutele relvadele tulevad peale ka punatäppsihikud. Kuigi neid ostetakse eraldi hankega, lootis Tikerpuu, et punatäppsihikud jõuavad kaitseväelasteni koos uute relvadega.

Tikerpuu sõnul pole R20 selgeksõppimine keeruline, vajadusel saab seda teha ka iseseisvalt paari tunni jooksul. „See on nagu auto juhtimine, kes oskab sõita ühe autoga, õpib kiirelt ära ka teise autoga sõitmise,“ ütles Tikerpuu.

Relvade hankimisega tegelenud kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp ütles, et järgmisena on kavas osta uusi snaiprirelvasid ja kuulipildujaid.